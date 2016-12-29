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29 декабря, 2016 |
В ноябре выросли п ентные ставки по сомовым вкладам
 
29 декабря, 2016 |
В ноябре клиенты комбанков КР положили на сомовые депозиты рекордные 23 млрд сомов
 
29 декабря, 2016 |
Кыргызстан получит первый транш $7.5 млн от Казахстана для интеграции в ЕАЭС
 
16 ноября, 2016 |
Депозитный портфель банков Кыргызстана растет исключительно за счет сомовых вкладов
 
2 ноября, 2016 |
В сентябре продолжилось снижение процентных ставок по сомовым кредитам
 
2 ноября, 2016 |
Банки Кыргызстана второй месяц подряд сокращают объем выдачи кредитов
 
2 ноября, 2016 |
Банк «Бай-Тушум» и ЕБРР подписали кредитные соглашения на $4 млн
 
17 октября, 2016 |
ИБР предоставит КР кредит в $12 млн на дорогу Север-Юг
 
7 июля, 2016 |
Гражданин Омана увеличил долю в «ФинансКредитБанке» до 60,3%
 
7 июля, 2016 |
Евросоюз предоставил Кыргызстану €5 млн на выборы
 
24 июня, 2016 |
«Банк Азии» получил меньше всех средств от РКФР на кредитование МСБ
 
24 июня, 2016 |
Атамбаев: для КР принципиально размещение головного офиса Банка развития ШОС в Бишкеке
 
24 июня, 2016 |
Аскар Салымбеков и Александр Берлин вошли в состав совета директоров «Росинбанка»
 
21 июня, 2016 |
Работники филиала банка в Сокулукском районе оформляли кредиты на чужие паспорта
 
21 июня, 2016 |
Нацбанк КР вышел на валютный рынок четвертый раз с начала июня
 
17 июня, 2016 |
Президент назначил нового зампреда Нацбанка и нового члена правления
 
17 июня, 2016 |
Заложить машину в банк станет проще
 
17 июня, 2016 |
Нацбанк одобрил кадровые изменения в трех банках
 
30 марта, 2016 |
Банк KICB торжественно презентовал карту Union Pay/ЭЛКАРТ
 
29 марта, 2016 |
Нацбанк КР отозвал лицензии у двух обменных пунктов
 



 

 




 
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