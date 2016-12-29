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|ВЫБРАТЬ БАНК: Список банков Кыргызской Республики - 24 банка
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|ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
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|05.01.2017
| Доллар США
|69,1313
| Евро
|72,1247
| Рос. рубль
|1,1338
| Каз. тенге
|0,2066
Рэнкинги коммерческих банков КР
Рэнкинги банков Кыргызстана на 31.12.14
Рэнкинги банков Кыргызстана на 31.12.13
Рэнкинги банков Кыргызстана на
01.10.12
Рэнкинги банков Кыргызстана на
01.01.12
Рэнкинги банков Кыргызстана на
01.09.11
Рэнкинги банков Кыргызстана на
01.01.11
Рэнкинги банков Кыргызстана на
01.01.10
Рэнкинги банков Кыргызстана на
01.01.09
Рэнкинги банков Кыргызстана на
01.01.07
Рэнкинги банков Кыргызстана на
01.10.06
Рэнкинги банков Кыргызстана на
01.07.06
Рэнкинги банков Кыргызстана на
01.04.06
Рэнкинги банков Кыргызстана на
01.01.06
Рэнкинги банков Кыргызстана на
01.10.05
Рэнкинги банков Кыргызстана на
01.07.05
Рэнкинги банков Кыргызстана на
01.04.05
Рэнкинги банков Кыргызстана на
01.01.04
Рэнкинги банков Кыргызстана на
01.07.04
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